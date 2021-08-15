الصومال تنضم إلى معاهدة مكافحة الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الصومال عن انضمامها بشكل رسمي إلى اتفاقيات الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد وإنشاء اللجنة المستقلة لمكافحته.

وأكد الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، في كلمة خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو، حرص بلاده على محاربة جميع أشكال الفساد والكسب غير المشروع.

وأشار إلى توقيع بلاده على قوانين واتفاقيات مكافحة الفساد العالمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.