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الداخلية العراقية تعتقل 7 دواعش

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية أمس بأن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى «400 كلم شمال بغداد».

وأوضح البيان أن جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية تمكن من اعتقال سبعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات توقيف وفق قانون الإرهاب، لوجود معلومات تفيد بكونهم من العناصر القيادية الخطرة في داعش.

وأضاف البيان أن المعتقلين اعترفوا بأنهم عملوا مع داعش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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