شكرا لقرائتكم خبر الداخلية العراقية تعتقل 7 دواعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية أمس بأن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى «400 كلم شمال بغداد».

وأوضح البيان أن جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية تمكن من اعتقال سبعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات توقيف وفق قانون الإرهاب، لوجود معلومات تفيد بكونهم من العناصر القيادية الخطرة في داعش.

وأضاف البيان أن المعتقلين اعترفوا بأنهم عملوا مع داعش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون.