لحظة هروب الرئيس الأفغاني بعد استقالته.. ومعلومات لا تعرفها عن ’’أشرف غني‘‘ (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا- وكالات

غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني، إلى طاجيكستان، يوم الأحد، بعدما استقال من حكم البلاد، فيما أضحت حركة طالبان على مشارف العاصمة كابل، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأفغاني، إن الرئيس غنى، كبل أيادينا ولاذ بالفرار خارج البلاد، بحسب قناة "سكاى نيوز عربية".

وتداولت وسائل الإعلام مشاهد ركوب الرئيس الأفغاني، الطائرة للرحيل عن بلاده، على خلفية وصول مسلحي حركة "طالبان" إلى مشارف العاصمة كابل.

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من هو أشرف غني؟

أشرف غني أحمدزي، انتخب رئيساً لأفغانستان في 21 -سبتمبر 2014، وكان مرشحاً في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 وحل فيها رابعاً حسب استطلاعات الرأي بعد حامد كرزاي وعبد الله عبد الله ورمضان بشردوست. وقد شغل أحمدزي سابقا منصب وزير المالية وكذلك رئيس جامعة كابول.

عمل أحمدزي كباحث في مجال العلوم السياسية والأنثربولوجيا. كان يعمل في البنك الدولي على المساعدة الإنمائية الدولية. وعمل كذلك كوزير المالية لأفغانستان بين يوليو 2002 وديسمبر عام 2004، قاد محاولة الانتعاش الاقتصادي في أفغانستان بعد انهيار حكومة طالبان.

أشرف أحمدزي هو عضو في لجنة التمكين القانوني للفقراء، وهي مبادرة مستقلة استضافها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. في عام 2010 وضعته مجلة السياسة الخارجية في قائمتها السنوية لأفضل 100 مفكر عالمي.

ولد في عام 1949 في ولاية لوغر في أفغانستان. وهو من قبيلة البشتون ذات التأثير الكبير في أفغانستان، أكمل التعليم الابتدائي والثانوي في مدرسة ثانوية في كابول. سافر إلى لبنان والتحق بالجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على شهادة البكالوريوس في عام 1973. هناك التقى بزوجته المستقبلية، رولا سعادة. ثم عاد إلى أفغانستان في عام 1977 لتعليم الدراسات الأفغانية وعلم الإنسان في جامعة كابول قبل ان يحصل على منحة الحكومة في عام 1977 للدراسة والحصول على درجة الماجستير في علم الإنسان في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.

في 7 مايو 2009، سجل أشرف غني كمرشح في الانتخابات الرئاسية الأفغانية لعام 2009. ولكنه حلّ رابعًا من بين 38 مرشح بعد أن حاز على نحو 3% فقط من أصوات الناخبين.

وفي انتخابات عام 2014 كان واحدا من 11 مرشحاً للرئاسة ونائبه هو عبد الرشيد دوستم، وينافس بقوة كل من عبد الله عبد الله وزلماي رسول حل ثانيًا بعد حصوله على 31.5% من أصوات الناخبين خلفًا لمنافسه عبد الله عبد الله الذي حصل على 44.9% من الأصوات بحسب النتائج الأولية.

ونظرًا لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، خاضا جولة ثانية من الانتخابات في 14 يونيو.

أُعلنت النتائج الأولية لهذه الجولة في 7 يوليو وأظهرت تقدم أشرف غني على منافسه بعد حصوله على 56.44% من الأصوات، إلا أن عبد الله عبد الله رفض الاعتراف بالنتائج لما وصفه بحدوث عمليات تزوير مكثفة.

وبعد أشهر من الأزمة وتدخل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اتفق المرشحان على اتفاق اقتسام السلطة بينهما وبموجبه يُعلن فوز غني بمنصب الرئاسة ويُسند لمنافسه عبد الله منصب "رئيس تنفيذي" الذي أنيطت به صلاحيات واسعة وفقًا لبنود الاتفاق. وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية فوز أشرف غني بمنصب رئيس البلاد بدون تحديد هامش الفوز أو نسبة المشاركة في الانتخابات أو عدد الأصوات المزورة التي تم إلغاؤها في عملية التدقيق المكثفة لكل الأصوات التي جرت بإشراف الأمم المتحدة. وأدى أشرف غني اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد في 29 سبتمبر 2014.

وفي اليوم الثاني من رئاسته، أعلن مكتب الرئاسة في 30 سبتمبر 2014 التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي رفض سلفه حامد كرزاي التوقع عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الاتفاقية التي تسمح للولايات المتحدة بإبقاء مجموعة من قواتها في البلاد بعد نهاية العام الجاري. وتنص الاتفاقية على خفض تعداد القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان من 30 ألفا إلى نحو 9800 جندي مع بداية عام 2015، وبعدها سيتم خفض هذا العدد إلى النصف بنهاية 2015.

ليلة سقوط كابل

يأتي ذلك فيما أعلنت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تراجع خططها العسكرية في أفغانستان ما لم تتخذ حركة "طالبان" خطوات تمس بعمليات إجلاء رعايا الولايات المتحدة من كابل.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأحد: "لا تغيير في الحسابات العسكرية الأمريكية بشأن أفغانستان ما لم تؤثر "طالبان" على عمليات الإجلاء".

وأكد المسؤول أن القائم بأعمال الأمريكية في أفغانستان، روس ويسلون يتواجد حاليا في مطار كابل، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا ترصد الآن تحركات كبيرة من قبل "طالبان" لدخول كابل.

وكان مسؤول أمريكي قد أعلن لـ"رويترز" في وقت سابق من اليوم أن الأعضاء الرئيسيين من طاقم السفارة الأمريكية في كابل يعملون من مطارها الآن، موضحا أن أقل من 50 موظفا في السفارة سيبقون في المدينة في الوقت الحالي.

بدوره، أشار مسؤول في حلف الناتو للوكالة إلى أن العديد من موظفي دول الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى موقع أكثر أمنا في كابل في ظل دخول مسلحي "طالبان" إلى مشارف المدينة.

من جانبها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى تأكيده أن مبعوث واشنطن لدى أفغانستان زلماي خليل زاد طلب من "طالبان" عدم دخول كابول ما لم تختتم عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين والأفغان المتعاونين مع الإدارة الأمريكية من المدينة، لافتة إلى أن هذه العملية قد تشمل أكثر من 10 آلاف شخص.

وتسارعت الأحداث على نحو كبير في أفغانستان، اليوم الأحد، بعدما تم الإعلان عن اقتحام مقاتلو حركة طالبان كابول من جميع الاتجاهات، وسط حالة من العلع سادت أجواء العاصمة الأفغانية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن حركة طالبان بدأت اقتحام كابل من جميع الجهات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم إن مقاتلين من طالبان يدخلون العاصمة كابل، على الرغم من تصريح الحركة، في بيان لها، بأنها لا تريد اقتحام كابل بالقوة.

وأعلن قيادي في طالبان أن الحركة أمرت المقاتلين بالإحجام عن العنف في كابل والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج، بينما طالبت الحركة النساء التوجه لأماكن آمنة.

وذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أجرى محادثات طارئة مع المبعوث الأمريكي خليل زاده ومسئولين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة طالبان أنها تنتظر تسليماً سلمياً لمدينة كابول، وقال مسئولون أفغان إن مفاوضين من حركة طالبان "يتجهون إلى القصر الرئاسي للتحضير لانتقال السلطة".

ولاحقاً، قالت وزارة الداخلية الأفغانية إنه لن يكون هناك قتال في كابل وأنه سيكون هناك اتفاق سياسي وسلمي بشأن العاصمة الأفغانية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن ثلاثة مسئولين أفغان قولهم إن طالبان دخلت ضواحي العاصمة كابول.

وأضاف المسئولون أنه لم يكن هناك أي قتال حتى الآن.

ودخل مقاتلو طالبان في مناطق كالكان وقراباغ وباجمان.

وأكدت وسائل إعلام أفغانية أن رئيس مجلس النواب الأفغاني، مير رحماني، وعدداً من القادة والمسئولين الآخرين غادروا إلى إسلام أباد.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، سيطرت حركة طالبان على آخر المدن الرئيسية خارج العاصمة الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية المعزولة في البلاد، ما أدى إلى فصل العاصمة عن الشرق.

وآخر المدن التي أعلنت حركة طالبان السيطرة عليها هي مدينة خوست عاصمة ولاية خوست، مشيرة إلى أنها باتت تسيطر عليها بالكامل.

وبجانب خوست، سيطرت طالبان على جلال آباد وعاصمة ولاية ميدان وردك غرب كابل، باتت الحدود الأفغانية الباكستانية باتت تحت سيطرة طالبان، وهو ما دفع إسلام أباد إلى إغلاق "معبر تورخام" الحدودي مع أفغانستان.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان عن سيطرة مقاتلي الحركة على سجن مطار باجرام، مضيفا أنه تم إطلاق سراح السجناء.

وقلص سقوط جلال آباد، القريبة من معبر حدودي رئيسي مع باكستان، سيطرة الحكومة المركزية لأفغانستان إلى كابل فقط وسبع عواصم إقليمية أخرى من أصل 34 في البلاد، ودفع قوات الأمن الأفغانية للفرار من مساحات شاسعة من البلاد، على الرغم من الدعم الجوي من جانب القوات الأمريكية.

وعلى مدى سنوات، يستمر القتال بين مسلحي طالبان وقوات الأمن الحكومية الأفغانية، ولكن في الأشهر الأخيرة تمكنت هذه الحركة المتطرفة من السيطرة على مساحات واسعة من أراضي أفغانستان بما في ذلك العديد من المدن الهامة.