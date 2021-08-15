شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر ينجح فى الحصول على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب إرادة جيل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام بمحافظة القاهرة بعدما كان المركز يعمل تحت إشهارات مؤقتة.

وقال النائب محمد تيسير مطر في بيان :" الحمد لله وبفضل الله، قدرنا أخيرا نحصل على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام، بعد ما كان المركز سنين طويلة يشتغل باشهارات مؤقتة، وبعد عدد من الطلبات المقدمة للجهات التنفيذية خرج حلم شبابنا إلي الواقع".

ووجه "مطر" الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ولمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، مضيفاً :" كل دول وغيرهم استجابوا للطلبات المقدمة، واستجابوا لنداء شباب دار السلام، اللي يستحقوا يكون عندهم مركز شباب محترم، يمارسوا فيه أنشطة رياضية واجتماعية".

ووجه "مطر" رسالة إلى الأهالي وشباب دار السلام قائلا :"لكن في نفس الوقت لازم أوضح إن إشهار المركز مش هو نهاية طموحنا، لأن عندنا خطة لتطوير المركز وتأهيله بالشكل المناسب، عشان دار السلام يكون فيه مكان رياضي واجتماعي يجذب الأطفال والشباب والعائلات، ويخرج أبطال رياضيين ومواهب في المجالات المختلفة، ودي أقل حاجة احنا نستحقها إن شاء الله".



