اخبار العالم

النائب محمد تيسير مطر ينجح فى الحصول على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر ينجح فى الحصول على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب إرادة جيل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام بمحافظة القاهرة بعدما كان المركز يعمل تحت إشهارات مؤقتة.

وقال النائب محمد تيسير مطر في بيان :" الحمد لله وبفضل الله، قدرنا أخيرا نحصل على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام، بعد ما كان المركز سنين طويلة يشتغل باشهارات مؤقتة، وبعد عدد من الطلبات المقدمة للجهات التنفيذية خرج حلم شبابنا إلي الواقع".

ووجه "مطر" الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ولمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، مضيفاً :" كل دول وغيرهم استجابوا للطلبات المقدمة، واستجابوا لنداء شباب دار السلام، اللي يستحقوا يكون عندهم مركز شباب محترم، يمارسوا فيه أنشطة رياضية واجتماعية".

ووجه "مطر" رسالة إلى الأهالي وشباب دار السلام قائلا :"لكن في نفس الوقت لازم أوضح إن إشهار المركز مش هو نهاية طموحنا، لأن عندنا خطة لتطوير المركز وتأهيله بالشكل المناسب، عشان دار السلام يكون فيه مكان رياضي واجتماعي يجذب الأطفال والشباب والعائلات، ويخرج أبطال رياضيين ومواهب في المجالات المختلفة، ودي أقل حاجة احنا نستحقها إن شاء الله".

 

216997422_2013513165472222_5581924022441593974_n

 

216970506_2013552272134978_7634728071585101003_n

217034387_2013552392134966_2946534965089455350_n

 

217130252_2013552245468314_7185366188370150541_n
 

 

 

217734788_2013552212134984_7296177600375568091_n

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا