العثور على جثة مشنوقة لشاب داخل منزله بطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

عثرت الأجهزة الأمنية في جنوب سيناء على جثة شاب مشنوقًا داخل غرفته بإحدى الشقق السكنية في مدينة طور سيناء.

تلقى اللواء شريف رءوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من اللواء أحمد الجوهري، مدير إدارة البحث الجنائي، بالحادث.

انتقل إلى موقع البلاغ المقدم أحمد العليمي رئيس مباحث قسم شرطة طور سيناء، وتبين أن الشاب "محمد. م. ع"، عامل باليومية من محافظة الشرقية، يبلغ من العمر ٢١ عامًا، عُثر عليه معلق بحبل داخل الغرفة.

وكشفت المعاينة عن وجود كرسي أسفل القتيل، وترجح المعاينة الأولية "أن الشاب شنق نفسه مستخدمًا حبل، ربطه في مروحة السقف".

أخطرت النيابة العامة بالحادث، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الطور العام.