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تبون يزور مصابي الحرائق ويصفهم بـ"المجاهدين"

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اسماعيل عبد الحي -  زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عددا من مصابي حرائق الغابات مدنيين وعسكريين، واطلع على حالاتهم الصحية وسير تعافيهم من إصاباتهم.

 

ونشر موقع الرئاسة على "فيسبوك" صورا لزيارة تبون لمستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة الجزائرية، واطلاعه على أحوال الجرحى الذين شاركوا في إخماد الحرائق.

 

وأشار الموقع إلى أن "الرئيس الجزائري تعهد بالتكفل الصحي والعناية بهم واصفا إياهم بالمجاهدين".

 

كما زار تبون الجرحى المدنيين بمستشفى الدويرة غربي العاصمة.

 

وتشهد الجزائر موجة حرائق خلفت أكثر من 70 قتيلا نصفهم من العسكريين، وعددا من الجرحى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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