مسؤول في طالبان: سنفرض ارتداء الحجاب ومنع خروج المرأة بدون محرم

قال متحدث باسم حركة "طالبان"، إن الحركة ستحترم حقوق المرأة وستسمح لها بالتعليم والعمل، على أن ترتدي الحجاب وكذلك منع خروج المرأة بدون محرم. وأضاف المتحدث أن حركة طالبان تسعى لتشكيل حكومة يشارك فيها جميع الأفغان.

وفي وقت سابق اليوم، تعهد وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله خان محمدي، بالحفاظ على أمن العاصمة كابول، حتى "التوصل إلى اتفاق"، وذلك فيما ذكرت مصادر أن مفاوضات تجري بالقصر الرئاسي الأفغاني لنقل السلطة لحركة "طالبان".

وقال وزير الدفاع في مقطع فيديو تم نشره عبر موقع فيس بوك، إنه بصفته ممثلا للقوات المسلحة يضمن أمن كابول.