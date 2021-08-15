الحريري يدعو عون إلى الرحيل بكرامة

وجه رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية، ميشال عون، داعيا إياه إلى «الرحيل بكرامة». كتب «الحريري» تغريدة، نشرها على «تويتر»: «احتراما لدماء الشهداء وأهاليهم، وللجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل، ولأهل عكار الذين يراهم رئيس الجمهورية وسيلة للفلتان والفوضى، ونراهم نحن عنوانا للكرامة والوطنية، اكتفي بتوجيه كلمتين لفخامة الرئيس وصهره لأقول: ارحل الآن، واحفظ لآخرتك بعض الكرامة، لأنك لن تجد قريبا سفارة تؤويك، وطائرة تنقلك فوق أجنحة الهروب من لعنة التاريخ».

وقد نشر «الحريري» سلسلة تغريدات، في وقت سابق من اليوم، انتقد فيها تصريحات الرئيس عون الأخيرة عن أحداث عكار، مطالبا إياه بـ«الرحيل».