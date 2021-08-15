وتعتبر حركة طالبان مصدر قلق خاصة لنساء البلاد، اللاتي تعرضن للقمع الشديد في ظل نظام طالبان السابق المتطرف.
وتحت سيطرة طالبان في التسعينيات، أجبرت النساء في أفغانستان على الفصل العنصري بين الجنسين وأجبرن على ارتداء البرقع في الأماكن العامة.
وتحت التهديد بالإعدام، مُنعت الفتيات من التعليم العادي بعد سن الثامنة - مما أجبر أولئك الذين أرادوا تعلم ذلك في المدارس السرية.
الآن، مع عودة طالبان إلى الواجهة السياسية في البلاد، تخشى النساء العودة إلى النظام السابق.
وفي إشارة مبكرة على أن مخاوفهم قد تتحقق، شوهد اليوم رجل وهو يخفي صورة عارضة أزياء في منطقة "شير ناو" بوسط كابول.
كانت هذه تفاصيل خبر عمال في كابول يزيلون صور النساء من الشوارع مع وصول قوات طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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