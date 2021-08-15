عاجل | واشنطن تنقل طاقم سفارتها في كابول إلى المطار

نُقل موظفو السفارة الأمريكية في كابول بشكل عاجل إلى مطار العاصمة الأفغانية حيث تم إرسال الآلاف من القوات الأميركية، وفق ما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأحد.

وحركة طالبان على وشك تحقيق انتصار ناجز في أفغانستان وقد حاصر مقاتلوها العاصمة كابول ما دفع الحكومة إلى إعلان استعدادها لعملية "انتقال السلطة".

وصرح بلينكن لمحطة "إيه بي سي" التلفزيونية "ننقل الرجال والنساء من سفارتنا إلى المطار. هذا هو سبب إرسال الرئيس (الأميركي جو بايدن) قوات مسلحة"، مشيرا إلى أن الهدف من إرسال القوة العسكرية كان ضمان تنفيذ هذه العملية "بشكل آمن ومنظّم".

لكن على الرغم من الخطوة التي اتّخذت على نحو عاجل، رفض بلينكن تشبيه الوضع الراهن في كابول بسقوط سايغون عام 1975 مؤكدا ان الولايات المتحدة "حققت اهداف" الحرب في افغانستان.

وقال بلينكن للمحطة التلفزيونية "هذه ليست سايغون. لقد دخلنا أفغانستان قبل 20 عاما في مهمة هدفها تصفية حسابات مع من هاجمونا في 11 سبتمبر. لقد أنجزنا هذه المهمة".

ويحاصر مقاتلو طالبان العاصمة الأفغانية بعدما دحروا بسرعة فائقة القوات الحكومية التي بدت عاجزة عن حماية أراضيها من دون المؤازرة العسكرية الأميركية.

ومن شأن سقوط كابول أن يعيد الحركة المتمردة إلى السلطة بعد عقدين على غزو عسكري بقيادة الولايات المتحدة لأفغانستان إثر هجمات 11 سبتمبر 2001.