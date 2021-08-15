أنباء عن تعرض مطار كابول لإطلاق نار

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية كابول في تحذير، اليوم الأحد، إن الوضع الأمني يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار إثر دخول حركة طالبان إلى المدينة.

وأفادت تقارير عن دوي أعيرة نارية في وقت تقوم فيه القوات الأميركية بإجلاء الأميركيين من هناك.

وأضافت السفارة "هناك تقارير تفيد بأن المطار يتعرض لإطلاق نار. ولذلك، نأمر الأميركيين بالاختباء في أماكنهم".

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي أن وصول طالبان إلى كابول يجعل "حماية" موظفيه الأفغان "أمراً أكثر إلحاحاً".

وقال متحدث باسم الاتحاد "الوضع طارئ جداً، نتعامل معه بجدية كبيرة ونواصل العمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لبلورة حلول سريعة بالنسبة إليهم (الموظفين الأفغان) وإلى سلامتهم".

وأضاف المتحدث "نحن على اتصال وثيق (...) بالدول الأعضاء لتأمين أكبر قدر من الفرص ليتمكن موظفونا المحليون (...) من الانتقال إلى مكان آمن".