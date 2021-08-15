كندا تجري انتخابات مبكرة في سبتمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 20 سبتمبر المقبل، بعد أقل من عامين من آخر انتخابات.

وقال ترودو، في العاصمة الاتحادية أوتاوا إن «الحاكمة العامة (...) وافقت على طلبي حل البرلمان. سيتوجه الكنديون تالياً إلى صناديق الاقتراع في 20 سبتمبر».

واعتبر أن البلاد تشهد «لحظة تاريخية» مع تفشي وباء كوفيد-19 و«من الأهمية بمكان أن يتمكن الكنديون من اختيار كيفية الخروج من هذا الوباء».

وأضاف «أطلب منكم دعم حكومة تقدمية وطموحة» تتبنى «نظاماً صحياً قوياً وسكناً لائقاً وبيئة محمية».

ويترأس ترودو حكومة أقلية منذ أكتوبر 2019، ما يجعله مرتهناً لأحزاب المعارضة لتنفيذ إصلاحاته. وهو الآن يتكئ على استطلاعات مؤيدة له بعد نجاحه في إدارة أزمة الجائحة وفي حملة التطعيم.

وعلى غرار دول أخرى، أعلنت كندا في الآنة الأخيرة أنها تواجه موجة وبائية رابعة ناجمة خصوصاً عن المتحورة «دلتا» سريعة الانتقال.

لكن البلاد سجلت واحداً من أفضل معدلات التطعيم في العالم، إذ تلقى 71 في المئة من الكنديين (38 مليوناً) جرعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وبلغت نسبة المحصنين بالكامل 62 في المئة.