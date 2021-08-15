إسبانيا تسجل درجة حرارة غير مسبوقة

ابوظبي - سيف اليزيد - يجتاح حريق، اليوم الأحد، منطقة أفيلا في وسط إسبانيا ما أدى إلى إجلاء نحو 600 شخص في وقت تشهد البلاد موجة قيظ نجم عنها على الأرجح تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة في هذا البلد بلغت 47,4 درجة مئوية وفق بيانات مؤقتة. واندلع الحريق، صباح أمس السبت، قرب منطقة «نافالا كروث» شمال غرب العاصمة مدريد وقد أججته معدلات الحرارة المرتفعة جداً التي تسجل في إسبانيا منذ الأربعاء ورياح زادت سرعتها عن 70 كيلومتراً في الساعة، على ما أفادت سلطات مقاطعة «كاستيّا إي ليون».

وقال المدير العام للتراث الطبيعي والسياسة الحرجية في الحكومة المحلية خوسيه أنخيل ارانث إن الحريق أتى على مساحة «تزيد بقليل على خمسة آلاف هكتار».

ويشارك أكثر من 500 من عناصر الإنقاذ مدعومين بوسائل جوية في احتواء الحريق الذي أرغم سكان خمس بلدات على مغادرة منازلهم.

وتواجه إسبانيا حريقاً آخر أقل انتشاراً في «اثويبار» في منطقة فالنسيا في شرق البلاد أدى مساء السبت إلى إجلاء سكان المنطقة المعنية وقد أتى حتى ظهر الأحد على 500 هكتار تقريباً.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني في تغريدة على تويتر «أتضامن مع السكان الذين تم إجلاؤهم».

وأتت الحرائق نتيحة موجة القيظ التي تجتاح البلاد منذ الأربعاء وسجلت خلالها درجات حرارة مرتفعة جداً.

وسجل المستوى القياسي المطلق للحرارة في هذا البلد السبت مع 47,4 درجة في «مونتورو» في مقاطعة قرطبة الأندلسية (جنوب) وفق وكالة الأرصاد الجوية الحكومية.

وقال الناطق باسم وكالة الأرصاد الجوية الحكومية روبين ديل كامبو، اليوم الأحد «هذه أعلى درجة حرارة مسجلة في إسبانيا» مشيراً إلى أنها بيانات مؤقتة سيتم التحقق من صحتها خلال الأيام المقبلة.

وتجاوزت درجة الحرارة هذه التي سجّلت السبت عند الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي، درجة الحرارة القياسية السابقة المسجلة في 13 يوليو 2017 في المنطقة نفسها.