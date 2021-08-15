الرئيس الأفغاني أشرف غني يغادر البلاد

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غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني، أفغانستان حيث حركة طالبان على وشك دخول العاصمة كابول، على ما أعلن نائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله.

وقال عبدالله، الذي يرأس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في مقطع مصور نشره عبر فيسبوك «الرئيس الأفغاني السابق غادر البلاد».

وفي تصريح منفصل، قال مسؤول كبير في الخارجية الأفغانية إن الرئيس غني غادر أفغانستان لكن لا يُعرف البلد الذي توجه إليه.

كانت وكالة رويترز للأنباء نقلت، في وقت سابق اليوم الأحد، عن قناة «طلوع نيوز» الأفغانية قولها إن غني غادر البلاد.

وقال مكتب الرئيس الأفغاني لـ«رويترز» «لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية».

لكن الوكالة نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الداخلية أن «الرئيس الأفغاني غني غادر إلى طاجيكستان».

وباتت طالبان على مشارف العاصمة كابول بعد أن سيطرت على عواصم كل الولايات الأفغانية تقريباً.