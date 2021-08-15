طالبان تعلن السيطرة على القصر الرئاسي في كابل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت حركة طالبان، عن سيطرة مسلحيها على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل.

ورغم إعلان طالبان، لم تؤكد أو تنفي الحكومة الأفغانية سيطرة مسلحي الحركة على القصر الرئاسي.

وكانت الحركة قد أمرت مقاتليها اليوم الأحد بدخول العاصمة لحفظ الأمن.

وأحكمت الحركة حصارها للعاصمة منذ مساء أمس لكنها طالبت مسلحيها بعدم التقدم.

واليوم غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد وسط أنباء عن استقالته ما يعني عمليا سيطرة طالبان على السلطة.

وأكدت حركة طالبان، الأحد، أنه “لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان”، ما يعني أنها راغبة في الانفراد بالسلطة.

وباستثناء المطار الذي تسيطر عليه قوات أمريكية باتت العاصمة في قبضة طالبان فيما تواصل البعثات الدبلوماسية مغادرة كابول.