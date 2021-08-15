ارتفاع وفيات كورونا في إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأكدت لاري تسجيل 36.736 إصابة جديدة، ووفاة 620 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 4.425.821 كما ارتفعت الوفيات إلى 97.828 حالة.

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 3.728.940 شخصًا، مضيفة أن 7.324 من المصابين في حالة حرجة.

وتشهد إيران ارتفاعا كارثيا بأرقام كورونا، إذ تسجّل السلطات المختصة حالة وفاة جديدة كل دقيقتين ونصف الدقيقة، وإصابة كل ثانيتين.

وأعلنت اللجنة الوطنية الخاصة بمكافحة كورونا في إيران، السبت، عن إغلاق البلاد لمدة أسبوع واحد بدءاً من بعد غد الإثنين.

يأتي ذلك بسبب تفشي سلالة فيروس كورونا المتحورة “دلتا”.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إن “اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا عقدت اجتماعاً طارئاً برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، السبت، في طهران وقررت تعطيل وإغلاق البلاد لمدة أسبوع كامل بسبب تفشي فيروس كورونا”.

وتشهد إيران منذ يوليو/تموز الماضي ارتفاعاً شديداً في عدد الإصابات والوفيات اليومية، حيث تسجل أكثر من 500 حالة وفاة يومية وقرابة 40 ألف إصابة، ما جعلها تتصدر قائمة الدول المتضررة من فيروس كورونا.