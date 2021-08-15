دخول سلالة كورونا “دلتا” إلى السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الأحد، أن الشكل المتحور من فيروس كورونا المعروف باسم ”متحور دلتا“ موجود في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عن متحدث باسم الوزارة قوله إن المملكة تتابع “ عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني“.

وقال المتحدث إن المملكة تجاوزت ”مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنبنا تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس“.

وقال المتحدث إن ”60% من الحالات المصابة بالفيروس من الإناث“، مهيبا ”بالجميع للوقاية من مضاعفات متحور دلتا، والإسراع في أخذ الجرعة الثانية لسلامة الجميع“.

وكشفت السعودية، السبت، عن انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مع ارتفاع بأعداد المتعافين حيث وصلت إلى 97% لأول مرة.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد الملقحين إلى 5ر31 مليون شخص، وأعلنت الوزارة في بيان لها ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة إلى 537983 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 1651 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 522009 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8399 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 7575 حالة، منها 1360 حالة حرجة.