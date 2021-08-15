ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الجزائر لـ90 شخصا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أودت حرائق الغابات في الجزائر بما لا يقل عن 90 شخصا منذ الإثنين، بينهم 33 جنديا، فيما يعمل الدفاع المدني على إخماد 19 حريقا في عشر ولايات شمال البلاد.

وقالت الحماية المدنية في بيان، إن فرقها ”تواصل رفقة المصالح المختصة، إخماد 19 حريقا عبر عشر ولايات“، منها “ 6 حرائق في بجاية و3 في الطارف“.

وبحسب الحماية المدنية، لم يبق في ولاية تيزي وزو التي شهدت أكبر الحرائق والخسائر البشرية، سوى حريقين. ومثلها في سطيف وقالمة، بينما يتم العمل على إخماد حريق واحد في كل من ولايات عين الدفلى وعنابة والبويرة وسكيكدة.

وأضاف البيان، أن ”وحدات الحماية المدنية قامت خلال 24 ساعة الأخيرة (السبت -الأحد) بإخماد 33 حريقا على مستوى 12 ولاية“، منها 17 حريقا في تيزي وزو وحدها.

ويشارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية، مع 490 شاحنة إطفاء وثلاث مروحيات.

كما حشد الجيش خمس طائرات هليكوبتر ثقيلة روسية من طراز ام-آي 26. إضافة إلى طائرتي إخماد فرنسيتين وطائرة إسبانية تم أرسالها في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن أغلب الحرائق مفتعلة، وأنه تم توقيف 22 مشتبها بهم يتم التحقيق معهم بتهمة إضرام النيران عمدا.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية، الأحد مجددا، من تواصل ارتفاع درجات الحرارة في شمال البلاد لتصل إلى 44 درجة مئوية.

وتبلغ مساحة الغابات في الجزائر أكبر دولة في أفريقيا، 4,1 مليون هكتار، مع معدل إعادة تشجير ضئيل يبلغ 1,76%.

وفي كل عام، تشتعل حرائق الغابات في شمال البلاد. ففي العام 2020، أتت النيران على 44 ألف هكتار من المساحات الحرجية.

وترتبط الحرائق التي تتزايد في جميع أنحاء العالم بظواهر مختلفة يتوقعها العلماء ناجمة عن الاحتباس الحراري.