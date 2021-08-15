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ليبيا.. تسجيل 2831 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 2831 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1368 شخصًا، وتسجيل 35 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1195 إصابات و372 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 25 حالة وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 281 ألفًا و930 شخصًا، بينهم 72 ألفًا و550 حالة نشطة، ووفاة 3904 أشخاص.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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