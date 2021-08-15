الولايات المتحدة الأمريكية تخلي موظفي سفارتها بكابول إلى المطار

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد إن العاملين في السفارة الأمريكية بكابول يغادرون المبنى ويتجهون إلى المطار بعد أن دخل مقاتلو طالبان العاصمة الأفغانية.



ويجري نقل الدبلوماسيين الأمريكيين بطائرات هليكوبتر إلى مطار المدينة التي تُنقل قوات أمريكية إليها بطريق الجو لتوفير الأمن وسط نزوح الأمريكيين وحلفائهم المحليين وأجانب آخرين في وجه تقدم مقاتلي طالبان المفاجئ.

وقالت مصادر لرويترز إن معظم العاملين الأمريكيين سيتم إجلاؤهم من كابول الإثنين أو خلال اليومين المقبلين.

وقال بلينكن: "نعمل على ضمان أمن وسلامة أفرادنا. ننقل الرجال والنساء العاملين في السفارة إلى مكان في المطار".

وأضاف بلينكن أن واشنطن أرسلت المزيد من القوات الأمريكية لإخراج المسؤولين الأمريكيين من أفغانستان "بطريقة آمنة ومنظمة" بينما تحتفظ "بوجود دبلوماسي أساسي".