شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير قنبلة منذ الحرب العالمية الثانية في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت السلطات الألمانية تفجيرا تحت السيطرة لقنبلة قديمة من الحرب العالمية الثانية يبلغ وزنها 250 كيلوجراما في مدينة دورتموند غربي البلاد.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته سلطات المدينة على تويتر في وقت مبكر من مساء اليوم الأحد، ودعت المواطنين إلى عدم العودة إلى المنطقة التي تم إخلاؤها إلى أن تتم أعمال التفتيش على أنابيب الغاز والمياه.

يذكر أنه تم اكتشاف القنبلة خلال أعمال استكشافية اليوم الأحد. وبدأت عملية إخلاء موسعة بالمدينة قرابة الساعة الثامنة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، شملت نحو 7200 شخص من نحو 4600 مبنى. كما استلزم الأمر أيضا إخلاء دار مسنين وسجن. وقال المتحدث باسم مجلس المدينة: "سار كل شيء بسلاسة".