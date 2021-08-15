شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية .. عطل فني يعلق «تاور بريدج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علق "تاور بريدج" الشهير في لندن في موقعه المفتوح للمرة الثانية خلال عام بسبب عطل فني يوم الاثنين أدى إلى محاولة عبور حركة المرور عبر نهر التايمز.

وقالت متحدثة باسم شرطة مدينة لندن إن الجسر ، الذي يسمح للقوارب بالمرور تحته برفع الطريق الذي يقطعه ، تعثر قبل الساعة 2:45 ظهرا (1345 بتوقيت جرينتش) بقليل.

وقال متحدث باسم شركة سيتي أوف لندن التي تمتلك الجسر "بسبب مشكلة فنية ، تاور بريدج عالق حاليًا في موضع مرتفع". "نحن نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

كانت هذه هي المرة الثانية خلال عام التي يعلق فيها الجسر، حيث تم في أغسطس 2020 إغلاقه لمدة تزيد عن 24 ساعة عندما تعطلت قواعده في وضع مفتوح.