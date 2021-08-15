شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين استهداف الحوثيين لنجران بصاروخ بالستي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة باستهداف مدينة نجران بصاروخ بالستي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة ويشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.