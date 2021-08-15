شكرا لقرائتكم خبر عن تونس..إحباط عمليات هجرة غير شرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت وحدات من خفر السواحل التونسي بالساحل والشمال والوسط والجنوب 17 عملية اجتياز للحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي في بيان اليوم : إن 287 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية أنقذوا -في عمليات منفصلة- من الغرق في البحر إثر تسرب المياه إلى مراكبهم التي كانوا يستقلونها وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأضاف أن وحدات من الأمن التونسي أوقفت 38 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية، بمحافظتي المهدية وصفاقس، كانوا يستعدون للمشاركة في عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.