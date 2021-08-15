الدفاع المدني يعلن اخماد حريق داخل نقابة وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل غرفة تحتوي على مستهلكات في نقابة الاطباء الخاضعة الصيانة في منطقة المنصور وسط بغداد".

وأضافت "طوقت فرق الدفاع المدني الحادث ومنعت اتساع الحريق إلى اروقة النقابة وانهت اعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية"، مشيرة الى أن "سبب الحادث كان نتيجة اعمال الصيانة واللحام داخل النقابة".