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الابتزاز الانتخابي وفاجعة عكار وملف أفغانستان في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد فاجعة عكار.. لبنان يعلن الحداد الوطني وينكس الاعلام،، والحريري يهاجم عون ويدعوه الى الاستقالة.
= طالبان تسيطر على العاصمة كابول.. والرئيس الأفغاني يوافق على الاستقالة ويغادر البلاد.

= مواكب العزاء في كربلاء تنتقد المسؤولين.. والعتبة الحسينية تستخدم الطيران المسير لتنظيم زيارة عاشوراء.

= حشد الانبار يتعرض للابتزاز.. سحب بطاقة الناخب من المقاتلين بالاكراه مقابل وعود انتخابية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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