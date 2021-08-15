انت الان تتابع خبر الابتزاز الانتخابي وفاجعة عكار وملف أفغانستان في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = بعد فاجعة عكار.. لبنان يعلن الحداد الوطني وينكس الاعلام،، والحريري يهاجم عون ويدعوه الى الاستقالة.