انت الان تتابع خبر القوات الأمنية تقتل قيادياً في داعش شمالي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل قيادي في تنظيم داعش شمالي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت من قتل قيادي كبير في تنظيم داعش بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".
وانطلقت قوات أمنية مشتركة، صباح السبت الماضي، بعملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد للقضاء على فلول داعش.
وانطلقت قوات أمنية مشتركة، صباح السبت الماضي، بعملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد للقضاء على فلول داعش.