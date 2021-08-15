القوات الأمنية تقتل قيادياً في داعش شمالي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت من قتل قيادي كبير في تنظيم داعش بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وانطلقت قوات أمنية مشتركة، صباح السبت الماضي، بعملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد للقضاء على فلول داعش.

