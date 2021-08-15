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القوات الأمنية تقتل قيادياً في داعش شمالي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل قيادي في تنظيم داعش شمالي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت من قتل قيادي كبير في تنظيم داعش بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وانطلقت قوات أمنية مشتركة، صباح السبت الماضي، بعملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد للقضاء على فلول داعش.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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