طالبان تدخل القصر الرئاسي في كابل

ونقلت وكالة "رويترز" عن قيادات في "طالبان" تأكيدها صحة الأنباء عن سيطرة الحركة على القصر الرئاسي.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مراسلها في كابل إلى أن مسلحي "طالبان" دخلوا كابل "بسلام".



ولفتت إلى سماع دوي الرصاص في بعض الأماكن دون ورود أنباء عن اشتباكات أو احتشاد القوات الحكومية في مناطق محددة لمنع وصول المسلحين إليها.