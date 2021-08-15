انت الان تتابع خبر طالبان تدخل القصر الرئاسي في كابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي حركة "طالبان" الأفغانية دخلوا القصر الرئاسي في العاصمة كابل، بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن قيادات في "طالبان" تأكيدها صحة الأنباء عن سيطرة الحركة على القصر الرئاسي.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مراسلها في كابل إلى أن مسلحي "طالبان" دخلوا كابل "بسلام".
ولفتت إلى سماع دوي الرصاص في بعض الأماكن دون ورود أنباء عن اشتباكات أو احتشاد القوات الحكومية في مناطق محددة لمنع وصول المسلحين إليها.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مراسلها في كابل إلى أن مسلحي "طالبان" دخلوا كابل "بسلام".
ولفتت إلى سماع دوي الرصاص في بعض الأماكن دون ورود أنباء عن اشتباكات أو احتشاد القوات الحكومية في مناطق محددة لمنع وصول المسلحين إليها.