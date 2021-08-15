محمد الشرفاء رئيسا لمجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيساً لمجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران.

