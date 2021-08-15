شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هايتي إلى 724 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت، الأحد، حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب هايتي، السبت، إلى 724 قتيلاً وأكثر من 2800 جريح، بحسب دائرة الحماية المدنية في البلاد.



وأورد بيان للحماية المدنية في هايتي أن "حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت بداية اليوم 15 أغسطس/آب إلى 724 قتيلاً: 500 قتيل في الجنوب ومئة في جراند انس و122 في نيب وقتيلان في الشمال الغربي".

وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار شديدة بكنائس وفنادق ومستشفيات ومدارس أو تدميرها.