22 قتيلا في اعتداءات على مسلمين بنيجيريا

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وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية بلاتو، أوبا أوجابا، في بيان «إن الضحايا، وهم مسلمون، تعرضوا لهجوم أمس الأول من أشخاص يشتبه في أنهم من شباب عرقية إيريجوي».
وقال أوجابا «للأسف، قتل 22 شخصا وأصيب 14 في الهجوم»، مضيفا أنه تم اعتقال بعض الأشخاص. وصادف الضحايا، الذين كانوا مسافرين في قافلة من خمس حافلات، مجموعة من شباب إيريجوي الذين كانوا يحتجون على جرائم قتل ارتكبها رعاة الماشية المسلمين من قبيلة فولاني في المنطقة.
ويشتبه في أن الحادث كان انتقاما من إيريجوي، فيما ينظر إليه على أنه خطأ في تحديد الهوية.
ولم يكن المسلمون الذين قتلوا في الحادث من قبيلة فولاني ولكن كانوا من طائفة يوروبا العرقية. وكانوا عائدين إلى ديارهم على بعد نحو 700 كلم.
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