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محمد الشرفاء رئيسا لمجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران

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محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيساً لمجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران.

 

كما ضم القرار تعيين إيلينا سورليني عضواً في مجلس الإدارة.

 

ويضم مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران أيضاً كلاً من هشام خالد ملك ومسعود محمد محمود وجاسم حسين ثابت ومنصور محمد الملا وجاكوب كالكمان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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