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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرفاء رئيسا لمجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيساً لمجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران.
كما ضم القرار تعيين إيلينا سورليني عضواً في مجلس الإدارة.
ويضم مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران أيضاً كلاً من هشام خالد ملك ومسعود محمد محمود وجاسم حسين ثابت ومنصور محمد الملا وجاكوب كالكمان.