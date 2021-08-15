شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعلن تضامنه مع لبنان في انفجار «عكار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تعازيه ومواساته للبنان في الانفجار المروع لخزان الوقود الذي وقع فجر اليوم, في مدينة عكار شمال لبنان، وأدى إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم، إن الوضع الصعب الذي يمر به لبنان والذي وضع الشعب اللبناني في أزمة غير مسبوقة لم يعد يحتمل مزيدًا من المآسي لتضاف لآلامه التي لم تندمل منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله في تجنب انفلات زمام الأمور ما لم يتم التجاوب مع المطلب الدولي بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على بسط الأمن وهيبة الدولة والتعامل مع التحديات الراهنة بشكل سريع وفعال بما يمكن أن ينعكس إيجاباً على حياة المواطن اللبناني، مؤكدًا تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه في أزمته الحالية.