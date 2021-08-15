اليمن: نجاة قائد أمني من محاولة اغتيال فـي عدن

صنعاء ـ د.ب.أ: نجا قائد أمني تابع لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في محافظة عدن.

وقال مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، “إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت اثناء مرور سيارة دورية عسكرية كان فيها صالح الذرحاني، قائد شرطة مديرية دار سعد، وعدد من مرافقيه”.

واشار المصدر إلى أن اشتباكات خفيفة اندلعت عقب الانفجار، ما اسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم جنود ومدنيون. وبحسب المصدر، فقد نشرت قوات الانتقالي مسلحيها في المنطقة عقب الإنفجار، في حين لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.

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