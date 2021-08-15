روسيا: لقاح «سبوتنيك» فعال بنسبة 83٪ ضد متغير دلتا

■ ارتفاع أعداد المتعافين والمطعمين فـي السعودية

■ تونس تتطلع لتطعيم 800 ألف فـي يوم واحد

■ تمديد الحجر المنزلي فـي 40 ولاية بالجزائر

■ مصر تتلقى دفعة ثالثة من اللقاحات عبر «كوفاكس»

■ سلوفينيا تعتزم تشديد قواعد مكافحة كورونا

موسكو ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الروسية أن لقاح “سبوتنيك5” فعال بنسبة 83٪ تقريبًا ضد متغير “دلتا”، حيث أظهر اللقاح الروسي فاعلية عالية ضد السلالات الجديدة من فيروس “كوفيد 19” خصوصا على متغيرات “ألفا” و”بيتا” و”غاما” و”دلتا”، ومن الممكن إضافته إلى مجموعة اللقاحات المعتمدة في أي دولة. وعرض صندوق الاستثمار المباشر الروسي “RDIF” على شركة “فايزر” مقترحا لبدء تجارب مشتركة لخلط لقاحي “فايزر” و “سبوتنيك5” باستخدام حقنة واحدة من لقاح “سبوتنيك لايت” المطور، كطريقة معززة ثالثة لأولئك الذين حصلوا بالفعل على حقنتين من لقاح “فايزر”. وتعتبر طريقة العمل هذه ليست جديدة بالنسبة لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، حيث كان قد أطلق بالفعل تعاونًا مع لقاحات “أسترازينيكا”، العام الماضي. لكن تبقى هذه الخطوة الجيدة للتعاون بهدف الحد من الوباء العالمي وتبعاته منوطة باستجابة الشركات الأجنبية الأخرى وبالجهات الصحية والتنظيمية، فهل ستنظر لهذه الخطوة بطريقة إيجابية من شأنها أن تساعد في الحد من انتشار الوباء، الوقت سيجيب عن ذلك.

يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 207 ملايين و473 ألفا و688 حالة. خليجيا، كشفت وزارة الصحة السعودية، عن انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مع ارتفاع بأعداد المتعافين حيث أنها وصلت إلى 97% لأول مرة وذلك بعد ارتفاع عدد المطعمين إلى 5ر31 مليون شخص. بدوره سجل اليمن 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات وبذلك يرتفع عدد لإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى 7273 اصابة. في تونس تسعى السلطات إلى تطعيم أكثر من 800 ألف شخص ضد فيروس كورونا المستجد في يوم واحد في حملة تطعيم استثنائية بعد أسبوع من تطعيم أكثر من نصف مليون شخص في يوم مفتوح. بدورها أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد إجراءات الحجر المنزلي في 40 ولاية من أصل 58، لمدة 15 يوما، للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل تسجيل الجزائر معدلات إصابات قياسية. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 10240 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 10752 إصابة أمس الأول ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 752076 حالة. في مصر أعلنت وزارة الصحة وصول دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، ضمن مبادرة “كوفاكس”. وكتبت الصحة المصرية على “تويتر” إن القاهرة استقبلت أكثر من مليون و766 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين المصريين. دوليا قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 926 وفاة بكوفيد19. بينما أعلنت مدينة سيدني الأسترالية حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بفيروس كورونا كوفيد19، كما أعلنت عن عزمها تشديد القيود المفروضة في المدينة. في فرنسا نظم محتجون مسيرات في مدن بأنحاء فرنسا في خامس عطلة أسبوع على التوالي فيما يمكن أن يكون أكبر مظاهرة حتى الآن ضد قواعد تجبرهم على إظهار شهادة صحية متعلقة بكوفيد19 لممارسة أنشطتهم اليومية. بدورها قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 34 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا. في السياق تعتزم سلوفينيا تشديد قواعد مكافحة فيروس كورونا لمواطنيها والأشخاص الذين يمرون عبرها في الوقت الذي تواجه فيه متحور دلتا الأكثر عدوى. وقالت الحكومة في ليوبليانا إنها اضطرت إلى اتخاذ هذه الاجراءات لأنها تخشى تدهور الوضع الوبائي. آسيويا، تراجع الإصابات بفيروس كورونا في الصين لليوم الرابع على التوالي وقد ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن الإصابات بفيروس كورونا تراجعت لليوم الرابع على التوالي إلى 30 حالة مقابل 47 في الإحصاء السابق، وذلك في مؤشر على أن التفشي المستمر منذ شهر قد بدء في الانحسار.