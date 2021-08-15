طالبان تدق أبواب كابول .. وتتوقع نقلا سلميا للسلطة خلال أيام

كابول ـ وكالات:

قال متحدث باسم حركة طالبان إن الحركة تتوقع انتقالا سلميا للسلطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك بعد أن وصل مقاتلو الحركة إلى العاصمة كابول دون أن يواجهوا مقاومة تذكر.

وأضاف المتحدث سهيل شاهين أن الحركة ستحمي حقوق المرأة وحريات وسائل الإعلام والعمال والدبلوماسيين.

وتابع قائلا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)”نطمئن الناس خاصة في مدينة كابول على أن أملاكهم وأرواحهم في أمان”.

وأضاف “قيادتنا وجهت بأن تبقى القوات على أبواب كابول وعدم دخول المدينة… نريد نقلا سلميا للسلطة” مشيرا إلى أن الحركة تتوقع حدوث ذلك خلال أيام قليلة.

وفي وقت سابق استولى مسلحو طالبان على مدينة مزار الشريف الأفغانية شمالي البلاد، وهى واحدة من أكبر المدن الأفغانية، بحسب ما ذكره مصدر أمنى ومسؤول محلى، بينما يواصل المتمردون تقدمهم باتجاه العاصمة كابول فيما كلب الرئيس الافغاني أشرف غني مساعدة دولية لمواجهة تقدم طالبان.

ويسيطر المسلحون على جميع المباني الحكومية الرئيسية في مزار الشريف بما فيها مكتب الحاكم.

وتتعرض المدينة، وهى عاصمة ولاية بلخ، لهجمات ضارية منذ أسبوع تقريبا.

ويعني المكسب الأخير للمسلحين أن القوات الحكومية لا تحتفظ الآن إلا بمدينتين رئيسيتين هما كابول وجلال أباد حيث سيطرت الحركة على عاصمتين لولايتين أخريين السبت.

من جانبه ذكر الرئيس الأفغاني، أشرف غني أنه يلجأ إلى المجتمع الدولي طلبا للمساعدة.