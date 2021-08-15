حماس والجهاد: تسهيلات إسرائيل المعلنة لغزة «غير كافية»

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: قالت حركتا حماس والجهاد إن ما أعلنته إسرائيل من تسهيلات لصالح قطاع غزة “خطوة غير كافية”، وطالبتا بإنهاء كامل لتشديد حصار القطاع. وأعلن الناطق باسم حماس حازم قاسم أن الحركة “تجري اتصالات مكثفة مع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لإلزامها بإنهاء كامل لتشديد حصار غزة”. وقال قاسم في تصريحات للصحفيين في غزة، إن “التسهيلات التي يتحدث عنها الاحتلال لقطاع غزة غير كافية وهي خطوات لا تتجاوب مع مطالب إنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع”. وأضاف قاسم “نتواصل مع الوسطاء خاصة الأشقاء في مصر لرفع الحصار وإنها كل ما تم فرضه منذ مايو الماضي “على إثر جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع إسرائيل”. من جهته، قال الناطق باسم حركة الجهاد طارق سلمي إن “إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتمثل في الحصار ومنع الإعمار يأتي في سياق محاولة التغطية على فشله الأمني والعسكري وابتزاز الشعب الفلسطيني والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة”.

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