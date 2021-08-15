مسؤول أمريكي يؤكد أن قوات بلاده ستواصل تأمين مطار كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول أمريكي إن قوات بلاده ستواصل تأمين مطار كابول لضمان نقل البعثات الدبلوماسية بأمان.



وكان البنتاجون قد أعلن وصول قوة أمريكية قوامها 3 آلاف عنصر إلى كابول لتأمين مغادرة البعثة الدبلوماسية الأمريكية أفغانستان.

واليوم الأحد قال مسؤول في طالبان إن الحركة أمرت مسلحيها بدخول كابول لحفظ الأمن ومنع أعمال النهب.

وتأتي التطورات المتسارعة في وقت أكد فيه مسؤول أفغاني رفيع مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد متوجها إلى طاجيكستان.

وكان مسلحو حركة طالبان قد سيطروا صباح الأحد على مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، لتُصبح بذلك العاصمة كابول آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وإلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليست لديها أهمية استراتيجية كبيرة.