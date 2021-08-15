شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم المورد بتسليم المستهلك إيصال حال حجز المنتج يتضمن 6 بيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون حماية المستهلك ضوابط لحماية حقوق المستهلك عند قيامه بحجز منتج أو سلعة، وفى هذا الإطار، نصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على ضرورة التزام المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به ما يأتى:

1 - اسم المورد أو اسم محله التجارى ورقم السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى.

2 - تاريخ الحجز.

3 - السعر الشامل للمنتج.

4 - نوع المنتج وخصائصه وصفاته.

5 – تاريخ ومكان التسليم .

6 - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.

ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.

جدير بالذكر، أن المادة 72 من قانون حماية المستهلك، تنص على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.