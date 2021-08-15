شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة سريعة لطلب النائبة مرثا محروس بشأن تكرار مشاكل المياه فى "عزبة مرسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، جاء فيه أن أهالى عزبة مرسى تستغيث نظرا لوجود ماسورة 200 م يتداول ويتكرر الكسر بها أكثر من مرة في أقل من 10 أمتار، مما يتسبب في انقطاع المياه، مشيرة إلى أن الخط على عمق 3 امتار ويصعب إصلاحه، ويتسبب في اتلاف العديد من المرافق .

وطالبت النائبة مرثا محروس بتغيير الخط بشارع، موضحة أن هذا الخط يسبب أمراض، مطالبة بسرعة الاستجابة رحمة بأهالى عزبة مرسى خليل بمنطقة الأميرية .

الأمر الذى لاقى استجابة سريعة، وقالت النائبة مرثا محروس :"الحمد لله في استجابة فورية لاحتياجات أهلينا الكرام بشأن تكرار مشكلات المياه في منطقة مرسى خليل بحي الأميرية ، وجه المهندس مصطفي الشيمي رئيس شركة المياه بالقاهرة الكبرى وذلك لأخذ إجراءات الدراسة لتغير ماسورة المياه كليا بقرار الاحلال والتجديد وبالمتابعة معه يوم 7 أغسطس الجاري أعطي أمر التنفيذ استعداد للإحلال والتجديد للانتهاء من المشكلة نهائيا، والحمد لله بدأت الأعمال ومن هذا المنطلق نشكر الجهات التنفيذية على التعاون من أجل تقديم احتياجات أهلينا الكرام ساعيين معا على توفير الحياة الكريمة لهم".