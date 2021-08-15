مصرع عنصر إجرامي وضبط 950 قطعة سلاح.. ماذا قدمت الداخلية في أسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عدة حملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (47) متهم، وبحوزتهم (26قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4 خزينة – 15 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (32) قضية اتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (4862) حكم قضائى متنوع.

ضبط (425) قضية متنوعة.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع (عنصر إجرامى) وضبط (297) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – السويس - الشرقية – سوهاج – الغربية – الدقهلية – كفرالشيخ- قنا – القليوبية – المنيا – البحر الأحمر – الأقصر - دمياط – المنوفية – أسوان – الإسماعيلية) وبحوزتهم (174 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (مخدرات- سرقة - قتل- سلاح).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

تم ضبط (750) قطعة سلاح نارى أبرزها (2جرينوف – 98 بندقية آلية – 92 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 34 مسدس – 524 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 150خزينة – 1266قطعة سلاح أبيض)

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (تشكيلات عصابية ، ضموا (30) متهم ، إرتكبوا (31) حادث سرقة متنوعة.

ضبط (13) قضية أحداث.

إعادة (سيارة) مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (67) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (108) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (426605) حكم قضائى.. بإجمالى (37493) متهم ، وذلك على النحو التالى:

(1628) حكم جناية.

(158363) حكم حبس.

(205506) حكم غرامة.

(61108) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية: ضبط (9506 قضية تموينية متنوعة) .. جاءت على النحو التالى:

ضبط (159) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (3752 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (506520جنيه).

ضبط (7) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (189134لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (9340) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (860,508) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (319) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (173,883) طن، وكذا ضبط (85) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (23,310) طن.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (81878) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60٫784٫339) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:

ضبط (1141) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (1,605,677,176) جنيه– قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3,144,208) جنيه .

فى مجال قضايا الأموال العامة:

ضبط (16) قضية فى مجال مكافحة جرائم ( الاتجار فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – الإستيلاء على المال العام – بطاقات إئتمان – إستغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال – كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (69٫892٫966 جنيه).

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (1295) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - أموال عامة- حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات :

فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (279) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (162) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها: (عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى – عدد من محال "بلاى ستيشن إنترنت كافية" تقوم بإستخدام وبيع ونسخ أسطوانات الليزر وبرامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص)، وكذا ضبط (117) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (17000 مطبوع تجاري بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية :

ضبط (167) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (863) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (110) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (186) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (111) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (737) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6633) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (1597) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (10174) أرجيلة.

غلق (5509) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (67026) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (66758) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (268) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1062) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1157) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

كمية من مخدر البانجو، وزنت (160٫428 كيلو جرام).

كمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (100٫18 كيلو جرام).

كمية من مخدر القات ، وزنت ( 55 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (18٫272 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (17٫22 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو، وزنت (6,892 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس، وزنت ( 748 جرام).

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (60 جرام).

عدد (5,132,267) قرص مخدر لعقار الكبتاجون .

عدد (15,334) قرص مؤثر .

عدد (3472) قرص مخدر متنوع.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (194,000,000 – مائة وأربعة وتسعون مليون جنيه تقريباً).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بإجمالى (4) متهم .. بمضبوطات بلغت (67 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (224254) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (31286مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 3789 موقف عشوائى).

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (280 سيارة – 40 دراجة نارية).

فى مجال أمن الموانئ

ضبط ( قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (43) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - نصب).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (1699) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).