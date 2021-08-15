متحدث باسم طالبان: الانتقال إلى السلطة سيكون سلميا وسيسمح للنساء بالعمل والتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (بي بي سي):

أكد متحدث باسم حركة طالبان لبي بي سي أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في أفغانستان، مشيرا إلى أن الحركة لا تنوي القيام بأعمال انتقامية، وأنها ترغب في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة.

كما قدم المتحدث باسم الحركة المتشددة تطمينات بأنه سيُسمح للنساء بالعمل والحصول على التعليم، في وقت تشير فيه تقارير من المناطق التي سيطرت عليها طالبان إلى أن النساء لا يُسمح لهن بالخروج من دون وجود مرافق ذكر من العائلة، وأن بعض الموظفات قيل لهن إن وظائفهن سيقوم بها الرجال من الآن وصاعدا، كما أجبرت النساء على ارتداء البرقع.

وقال سهيل شاهين في حديث مباشر مع بي بي سي على الهواء "نطمئن الناس ..... في مدينة كابول أن ممتلكاتهم وحياتهم آمنة، ولن يكون هناك انتقام من أحد. نحن خدم لأهل هذا البلد".

وأضاف المتحدث باسم طالبان "أصدرت قيادتنا تعليمات لقواتنا بالبقاء عند بوابة كابول، وعدم دخول المدينة. نحن ننتظر انتقالاً سلمياً للسلطة".

وبخصوص شكل العلاقات المستقبلية لطالبان مع الولايات المتحدة، قال شاهين "علاقتنا تلك كانت في الماضي.. كانت احتلالاً، وكنا نحارب ذلك. ولن يعود لهذا الفصل وجود في المستقبل، سيكون فصلا جديدا من التعاون، ويمكنهم المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان.