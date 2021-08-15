ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان وتغلق سفارتها في كابل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت ألمانيا اليوم الأحد أنها أغلقت سفارتها في كابل مع دخول مقاتلي “طالبان” العاصمة الأفغانية.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “الوضع الأمني (في أفغانستان) تدهور بشكل كبير. السفارة الألمانية في كابل مغلقة اعتبارا من 15 أغسطس”.

وجدد البيان الدعوة للمواطنين الألمان إلى مغادرة أفغانستان.

وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل، في حين قالت الخارجية الروسية أنها لا تخطط لإجلاء سفارتها من العاصمة الأفغانية، مشيرة إلى أن “طالبان” قدمت ضمانات أمنية لكل البعثات الدبلوماسية في المدينة.