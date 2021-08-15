انت الان تتابع خبر أمنية الانتخابات تضع اللمسات الخاصة بالمراكز الانتخابية لـ3 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات تواصل اجتماعاتها برئاسة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، وحضور جميع أعضاء اللجنة، والجهات الساندة لها، لغرض تهيئة المناخات الآمنة والمناسبة لإجراء العملية الديمقراطية في البلاد، بدعم من قبل القائد العام للقوات المسلحة".وخصص اجتماع اليوم، "لوضع اللمسات الخاصة بالمراكز الانتخابية لمحافظات (البصرة، والديوانية، وواسط)".

وناقش المجتمعون، بحسب البيان، "تقسيم المهام والواجبات والإشراف، فضلا عن عمل اللجان الفرعية من بينها الإدارية، والاستخبارية، والإعلامية، والأمنية، ومن المؤمل أن تكون هناك ممارسات عملية أولية حول إجراء الانتخابات".