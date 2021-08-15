مستشاره: اذا لم يغادر الرئيس الافغاني 'سيقتل'

وقال إن :الرئيس الأفغاني أشرف غني كان يعمل لصالح الولايات المتحدة، محذرا من أنه إذا لم يغادر غني خلال يومين أفغانستان سيتم قتله".

و باتت حركة طالبان، على وشك الاستيلاء على السلطة بالكامل في أفغانستان بعدما وصلت إلى أبواب كابول، حيث تلقى مقاتلوها الأمر بعدم الدخول إلى العاصمة في وقت وعدت الحكومة بانتقال سلمي للسلطة.



وكتب ناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر "الإمارة الإسلامية تطلب من جميع قواتها البقاء على مداخل كابل وعدم محاولة دخول المدينة".

ووعدت الحركة "بعدم الانتقام من أحد، بما في ذلك من العسكريين والموظفين الحكوميين الذين عملوا لصالح الحكومة الحالية".

