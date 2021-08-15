أفغانستان وسد النهضة محور مباحثات السيسي ومدير المخابرات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تركزت مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، على بحث الوضع بأفغانستان وملف "سد النهضة".

الرئيس المصري لدى استقباله المسؤول الأمريكي ويليام بيرنز، أكد على الأهمية التي توليها القاهرة لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ مع الولايات المتحدة، في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.



حضر استقبال السيسي لويليام بيرنز، عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، والسفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي لدى القاهرة.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة، كما تطرق إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وكذا الأزمة في ليبيا.

من جانبه، أكد ويليام بيرنز، حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر، إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية.

وثمّن الضيف الأمريكي في هذا الإطار قيادة السيسي، لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليمياً؛ الأمر الذي رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره.