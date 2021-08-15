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تقديم 17.3 مليون جرعة من لقاح كورونا بالإمارات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 17.3 مليون جرعة من لقاح بالإمارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 12,787 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد، 17,376,128 جرعة وبمعدل توزيع بلغ 175.69 جرعة لكل 100 شخص".

 

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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