تقديم 17.3 مليون جرعة من لقاح كورونا بالإمارات

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 12,787 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد، 17,376,128 جرعة وبمعدل توزيع بلغ 175.69 جرعة لكل 100 شخص".

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس".