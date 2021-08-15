شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السابق يرأس الحكومة الأفغانية مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقرر اختيار علي أحمد جلالي وزير الداخلية السابق رئيسا للحكومة المؤقتة بأفغانستان.

وطلب الرئيس الأفغاني من قوات الأمن - حسب الإخبارية - الحفاظ على القانون والنظام في كابُل عقب فرار عشرات الجنود الأفغان إلى أوزباكستان إثر هجوم طالبان على كابُل.

جاء ذلك في الوقت الذي تطوق حركة طالبان العاصمة كابُل وتفاوض السلطة لتسليمها سلميّا، فيما ترفع باكستان مستوى التأهب الأمني على طول حدود أفغانستان.