"أميصوم" تنزع ألغام "الشباب" في الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت بعثة حفظ السلام الإفريقي التابعة للاتحاد الإفريقي المعروفة اختصارا بـ"أميصوم"، الأحد، عملية نزع ألغام زرعتها مليشيات الشباب الإرهابية في مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلى جنوب البلاد.

وبحسب بيان مقتضب لـ"أميصوم" فقد "نفذت القوات البوروندية العاملة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عملية إزالة الألغام في جوهر".



وأضاف البيان أنه "خلال العملية تم تفجير عدة ألغام أرضية على الطريق الرابط بين مدينة جوهر ومطار المدينة الواقع خارج المدينة، وأثناء العملية وقفت حركة المرور بشكل مؤقت".

وأوضحت أميصوم في بيانها أن "العبوات الناسفة كانت قد زرعتها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وعبر السكان المحليون الذين يسخدمون الطريق عن شكرهم وتقديرهم لأميصوم في عملية زرع الألغام التي تحصد عشوائيا أرواح المدنيين.

وكانت انفجارات وقعت سابقا في هذا الطريق استهدفت قوات أميصوم والقوات الحكومية إضافة إلى إلحاق الضرر في صفوف المدنيين.