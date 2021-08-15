انفجار عكار يؤجج آلام "مرفأ بيروت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من المفارقة أن يمرّ عام وأيام، على كارثة مرفأ بيروت، ويحدث انفجار آخر يهزّ لبنان في عكار، ويكون القاسم المشترك إهمال المواد المشتعلة.

فلم تفق محافظة عكار، التي أصيبت بنكبة الحرائق الهائلة الأسبوع الماضي حتى اندلعت صباح اليوم الأحد، نيران جديدة، إثر انفجار خزان معد لتخزين البنزين في بلدة تليل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في المكان.

وتسود حال من الغضب الشديد بين اللبنانيّين الذين ربطوا بين أسباب انفجار بيروت، وما حدث في عكار، الذي أوقفت مخابرات الجيش قيد التحقيق متهما واحد حوله، سمته باختصار "ر .أ".

واقتحم الأهالي منزل صاحب الأرض في بلدة التليل الذي لا يوجد أحد فيه، وقاموا بتحطيم الآليات في محيطه ورشق نوافذه بالحجارة، وحاول الجيش إبعادهم، تلاها عمليات كرّ وفرّ بين الأهالي والجيش في محيط المنزل، وسط إصرار من قبل الأهالي على اقتحامه.

واستحضر اللبنانيون آلام انفجار مرفأ بيروت 4 أغسطس/آب من العام الماضي، الذي أسفر عن مقتل 217 شخصا، جراء تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في مستودع، بطريقة غير آمنة.

ويتخوف اللبنانيون من تكرر سيناريو غياب محاسبة المسؤولين عن انفجار عكار، كما حدث مع كارثة مرفأ بيروت، التي يراوح التحقيق فيها مكانه، دون أن يقدم أحد للمحاكمة، رغم مرور أكثر من العام على الواقعة.

وفي هذا السياق، قال الصحفي اللبناني فراس حتوم في تغريدة على تويتر: "ثلاث نواب متورطين على ما يبدو في ملف تهريب المازوت الذي تسبب بانفجار عكار.. بكرة بصير مثل ما صار بانفجار_مرفأ_بيروت، وبيجي القاضي بدو يدعي عليهن بقولولوا لا ما فيك لأن عندهن حصانة... على الأرجح هيدا البلد الوحيد بالعالم اللي بيعطي حصانة للمجرم".

وكتبت مواطنة لبنانية غاضبة: "كل منطقة بلبنان معرضة يصير فيها مجزرة متل ما صار بالتليل نتيجة الطمع والجشع وعبادين المال والفقر والجهل والضغط النفس يللي عم يمرقوا فيه اللبنانية، الله يرحم الضحايا ويشفي المصابين".

فيما قال آخر: "في وطني رُفع الدعم عن الحياة وصار الموت مدعوماً"، و"فجرتوا الناس عالمرفأ ودمّرتوا #بيروت من سنة وحرقتوا الناس اليوم بعكار.. الضمير معدوم بهيك بلد، الحل الوحيد تسحبوا السياسيين والتجّار المحميين من هالدولة الفاشلة من بيوتهن".

هذا الربط بين الانفجارين، تبناه أيضا رئيس "تيار المستقبل" رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، حين قال إن انفجار خزان الوقود في ‎عكار "لا يختلف عن كارثة ‎ميناء بيروت البحري"، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال، واستقالتهم بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون،